Это вкусное печенье можно хранить 2 недели: рецепт от известного кондитера

Как легко приготовить вкусное домашнее печенье с шоколадом и орехами, которое можно хранить 2 недели?
Об этом рассказала известная кондитер Лиза Глинская, постоянная экспертка программы "Ранок з Україною". Она также поделилась своим рецептом, который легко повторить.
В большой миске смешать все сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, соль, сахар и сахарную пудру. Вмешать в смесь холодное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками или натертое на терке, и вбить яйцо. Замесить тесто.
Шоколад измельчить и вместе с обжаренным арахисом добавить в тесто.
Выложить готовое тесто на пищевую пленку и сформировать колбаску диаметром 4-5 см. Отложить в холодильник на час.
Снять пленку с охлажденного теста и нарезать его кружочками шириной 1-1,5 см. Выложить кусочки на пергамент и отправить печься в разогретую до 170 градусов духовку на 15-18 минут.
По словам Лизы Глинской - такое печенье можно хранить до 2-х недель, конечно, если будет, что хранить. Ешьте с удовольствием!
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