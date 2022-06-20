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Это вкусное печенье можно хранить 2 недели: рецепт от известного кондитера

Готовим вкусное печенье дома (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Как легко приготовить вкусное домашнее печенье с шоколадом и орехами, которое можно хранить 2 недели?

Об этом рассказала известная кондитер Лиза Глинская, постоянная экспертка программы "Ранок з Україною". Она также поделилась своим рецептом, который легко повторить.

Для приготовления печенья по рецепту Лизы Глинской вам понадобятся:

  • Сливочное масло - 100 г
  • Яйца - 50 г
  • Мука - 200 г
  • Сахар - 70 г
  • Сахарная пудра - 80 г
  • Разрыхлитель - 5 г
  • Черный или молочный шоколад - 100 г
  • Арахис - 150 г
  • Соль - 1 щепотка

Процесс приготовления:

В большой миске смешать все сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, соль, сахар и сахарную пудру. Вмешать в смесь холодное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками или натертое на терке, и вбить яйцо. Замесить тесто.

Шоколад измельчить и вместе с обжаренным арахисом добавить в тесто.

Выложить готовое тесто на пищевую пленку и сформировать колбаску диаметром 4-5 см. Отложить в холодильник на час.

Снять пленку с охлажденного теста и нарезать его кружочками шириной 1-1,5 см. Выложить кусочки на пергамент и отправить печься в разогретую до 170 градусов духовку на 15-18 минут.

По словам Лизы Глинской - такое печенье можно хранить до 2-х недель, конечно, если будет, что хранить. Ешьте с удовольствием!

Ранее кулинар также рассказала, как за считанные минуты приготовить самый простой пирог.

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