Это вдохновляет: новое впечатляющее видео об Украине взрывает сеть

На кадрах можно увидеть разные города нашей страны и непревзойденной красоты места, куда обязательно стоит хоть раз поехать каждому из нас.

"Об Украине говорили разное и часто не о хорошем, но это пережитки прошлого. Мы должны учиться сеять плоды добра в своем сознании и всегда стремиться к лучшему, не забывая о проблемах", - говорится в сообщении к видео.

По словам Назара, его работа иллюстрирует стремление и талант людей и "раскрывает живописность нашей земли".

"Это вдохновляет нас идти к своему. И мы уверены - дальше, больше", - добавил он.

Видео о красоте Украины от Назара Дороша