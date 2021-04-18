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Это вдохновляет: новое впечатляющее видео об Украине взрывает сеть

Автор: Styler

Новое впечатляющее видео об Украине несколько дней назад появилось в сети и активно набирает популярность.

Ролик под названием "What is Ukraine?" опубликовал на своем YouTube-канале известный блогер Назар Дорош.

На кадрах можно увидеть разные города нашей страны и непревзойденной красоты места, куда обязательно стоит хоть раз поехать каждому из нас.

"Об Украине говорили разное и часто не о хорошем, но это пережитки прошлого. Мы должны учиться сеять плоды добра в своем сознании и всегда стремиться к лучшему, не забывая о проблемах", - говорится в сообщении к видео.

По словам Назара, его работа иллюстрирует стремление и талант людей и "раскрывает живописность нашей земли".

"Это вдохновляет нас идти к своему. И мы уверены - дальше, больше", - добавил он.

Видео о красоте Украины от Назара Дороша

Напомним, недавно фотограф показал мистический рассвет над Хортицей. И таким остров вы еще точно не видели.

Ранее мы писали, что ученые показали на ярких фото уникальные места Чернобыльской зоны.

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