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Це надихає: нове вражаюче відео про Україну підриває мережу

Автор: Styler

Нове вражаюче відео про Україну кілька днів тому з’явилося у мережі і активно набирає популярності.

Ролик під назвою "What is Ukraine?" опублікував на своєму YouTube-каналі відомий блогер Назар Дорош.

На кадрах можна побачити різні міста нашої країни і неперевершеної краси місця, куди обов'язково варто хоч раз поїхати кожному з нас.

"Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитись сіяти плоди добра в своїй свідомості і завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми", - йдеться у дописі до відео.

За словами Назара, його робота ілюструє прагнення і талант людей та "розкриває мальовничість нашої землі".

"Це надихає нас йти до свого. І ми впевнені - далі, більше", - додав він.

Відео про красу України від Назара Дороша

Нагадаємо, нещодавно фотограф показав містичний світанок над Хортицею. І таким острів ви ще точно не бачили.

Раніше ми писали, що вчені показали на яскравих фото унікальні місця Чорнобильської зони.

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