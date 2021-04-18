Це надихає: нове вражаюче відео про Україну підриває мережу

На кадрах можна побачити різні міста нашої країни і неперевершеної краси місця, куди обов'язково варто хоч раз поїхати кожному з нас.

"Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитись сіяти плоди добра в своїй свідомості і завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми", - йдеться у дописі до відео.

За словами Назара, його робота ілюструє прагнення і талант людей та "розкриває мальовничість нашої землі".

"Це надихає нас йти до свого. І ми впевнені - далі, більше", - додав він.

Відео про красу України від Назара Дороша