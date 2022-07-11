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И это не утро: названо самое удачное время для полива сада и огорода

Фото: Когда лучше поливать сад и огород (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Поливать растения в саду и огороде - очень важно, чтобы они росли здоровыми и напитанными влагой.

В связи с жаркой погодой летом эксперты по садоводству назвали лучшее время для полива сада, и это не утро, пишет Express.

Цветам и растениям нужно много воды в течение летних месяцев, чтобы поддерживать их жизнь.

Единственный способ получить воду и питательные вещества из почвы - через их корни, а это означает, что в жаркую погоду необходим правильный режим полива.

Очень важно поливать и растения, которые только начинают расти, пишут эксперты.

Тем не менее, также невероятно важно, чтобы вы не переувлажняли эти растения.

"Чрезмерный полив вашего растения приведет к тому, что корни растений задохнутся и не смогут получить доступ к воздуху", - говорят специалисты по садоводству.

Что важно знать

В первую неделю после посадки растения специалисты рекомендуют поливать ежедневно, если не будет дождя.

Во вторую неделю жизненно важно поливать новіе растения через день.

"Важно, чтобы верхние два сантиметра почвы высыхали между каждым поливом, чтобы убедиться, что вы не переувлажняете и, следовательно, не заливаете корни растения", - сообщают эксперты.

Когда поливать огород?

В то время как многие садоводы поливают свой сад утром, специалисты не советуют этого делать.

В летние месяцы нужно поливать растения с наступлением сумерек.

Это нужно делать потому, что температура воздуха позволяет воде впитаться в почву, гарантируя, что она дольше останется влажной..

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сад и огород