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І це не ранок: названо найвдаліший час для поливу саду та городу

Фото: коли краще поливати сад і город (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Поливати рослини в саду та на городі - дуже важливо, щоб вони росли здоровими і насиченими вологою.

У зв'язку зі спекотною погодою влітку експерти з садівництва назвали найкращий час для поливу саду, і це не ранок, пише Express.

Квітам і рослинам потрібно багато води протягом літніх місяців, щоб підтримувати їх життя.

Єдиний спосіб отримати воду і поживні речовини з грунту - через їх коріння, а це означає, що в жарку погоду необхідний правильний режим поливу.

Дуже важливо поливати і рослини, які тільки починають рости, пишуть експерти.

Тим не менш, також неймовірно важливо, щоб ви не перезволожували ці рослини.

"Надмірний полив вашої рослини призведе до того, що коріння рослин задихнуться і не зможуть отримати доступ до повітря", - кажуть фахівці з садівництва.

Що важливо знати

У перший тиждень після посадки рослини фахівці рекомендують поливати щодня, якщо не буде дощу.

У другий тиждень життєво важливо нові рослини поливати через день.

"Важливо, щоб верхні два сантиметри грунту висихали між кожним поливом, щоб переконатися, що ви не перезволожуєте і, отже, не заливаєте коріння рослини", - повідомляють експерти.

Коли поливати город?

У той час як багато садівників поливають свій сад вранці, фахівці не радять цього робити.

У літні місяці потрібно поливати рослини з настанням сутінків.

Це потрібно робити тому, що температура повітря дозволяє воді вбратися в грунт, гарантуючи, що вона довше залишиться вологою..

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