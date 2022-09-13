"Это было тяжелое решение": Полякова рассказала, где сейчас ее младшая дочь

По ее словам, за границей будет учиться не только старшая дочь Мария. Полякова отдала младшую Алису в лондонскую школу. Особенностью учебного заведения является то, что девочка там и проживает.

Звезда отметила, что обучение в школе платное. Однако, семье Поляковой сделали очень хорошую скидку.

Оля Полякова рассказала, где сейчас ее младшая дочь (instagram.com/polyakovamusic)

Девочка не хотела ехать за границу, ведь она не привыкла жить без мамы. Впрочем, Оля объяснила, что сейчас такие времена и она не может быть постоянно с ней рядом.

"Это школа boarding, обучение вместе с проживанием. Это было очень трудное решение, поскольку Алиса, можно сказать, моя, мамина дочь. И она даже еще спит со мной вместе. Дочка сказала: "Мамочка, не отдавай меня туда учиться". Однако я села с ней, поговорила, рассказала, что мне надо работать. Что я так смогу заработать деньги, помочь стране", - рассказала певица.

Оля Полякова рассказала, где сейчас ее младшая дочь (instagram.com/polyakovamusic)