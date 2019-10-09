Це важка тема для мене: Олександр Пономарьов зробив зізнання про своє здоров'я

Олександр Пономарьов (Колаж РБК-Україна)

Олександр Пономарьов розповів, що ледь не загинув

Олександр Пономарьов, відомий український музикант розповів, що в дитинстві був дуже хворобливою дитиною, і це могло призвести до сумних наслідків, але мама його врятувала і дала путівку в життя, купивши йому перший музичний інструмент. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях"

Олександр Пономарьов в дитинстві страждав від недокрів'я і йому погрожували абсолютно непередбачувані наслідки. Мама артиста зробила все можливе, щоб знайти для нього донора і хороших лікарів. Фактично вона врятувала сина.

Олександр Пономарьов (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Після того як Олександр пішов на поправку, вона віддала його у всілякі секції, а також записала його в музичну школу.

"У мене все забирали в дитячому саду, били мене. Не вистачало мені 300 грамів крові. Потім мене відправили в музичну школу, але це було дуже дорого. Тому я потім відправився на спорт, який був безкоштовним", - розповів Пономарьов.

Мама віддала його на бокс, який довелося кинути, так як виявилися проблеми зі зором. Щоб син не переживав з цього приводу, мама купила йому справжній синтезатор.

Олександр Пономарьов з сином Сашком (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

У підлітковому віці Олександр Пономарьов почав самостійно заробляти – грав на весіллях та співав у ресторанах. У 17 років він на свої власні зароблені гроші купив перший автомобіль.

Як зізнався Олександр Пономарьов, мама була єдиною жінкою, яка могла зупинити його. Вона пішла з життя в 2004 році і артисту дуже складно згадувати про неї. Найбільше він шкодує про те, що мама так і не побачила свого другого внука Сашка, який народився у шлюбі з Вікторією.

"Це важка тема для мене, дуже шкода, що вона не побачила Сашка. Це людина, яка зробила для мене більше всього", - зізнався Пономарьов.