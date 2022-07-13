ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Это средство поможет вам избавиться от запаха в обуви: есть в каждом доме

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 09:48
Это средство поможет вам избавиться от запаха в обуви: есть в каждом доме Фото: Как убрать неприятный запах из обуви (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Жаркая погода и потливость ног способствует образованию в обуви неприятного запаха. Но его можно легко вывести, использую средство, которое есть в каждом доме.

Эксперты поделились своими лайфхаками, как же избавить обувь от неприятного запаха, пишет Express.

Используйте пищевую соду для удаления запахов

Пищевая сода — универсальный продукт, который есть у большинства людей в доме. Она очень эффективно борется с удалением запаха в обуви.

Пользователь TikTok порекомендовал для этого использовать старые колготки. Добавьте несколько ложек разрыхлителя внутрь колготок, завяжите их и положите внутрь обуви.

Также есть и нестандартные лайфхаки, как сделать вашу обувь вновь нейтрально пахнущей.

Пакетики чая

Также помогут бороться с запахом пакетики чая. Поместите 2-3 сухие штуки и оставьте в обуви на 24 часа.

Положите обувь в морозилку

Еще один необычный способ избавиться от неприятных запахов — положить обувь в морозилку.

Пользователь TikTok объяснил, что это простой, но эффективный лайфхак.

"Начните с того, что вытрите обувь от грязи, затем положите их в морозильную камеру и оставьте там на пару часов, прежде чем вынимать", — объяснил он.

Холод — проверенный способ убить запах.

Алкоголь

Для этого трюка просто наполните небольшую миску медицинским спиртом, возьмите ватный тампон и намочите его, нанесите его на подошву обуви, пока она полностью не покроется им.

Кроме того, вы можете налить медицинский спирт в пульверизатор и нанести смесь на внутреннюю часть обуви.

Поскольку медицинский спирт является природным антисептиком, он дезинфицирует обувь и естественным образом нейтрализует запах.

Как мы ранее писали, домашние тапочки могут навредить вашему здоровью.

Читайте также, какую популярную обувь лучше не носить летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
обувь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь