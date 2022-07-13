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Цей засіб допоможе вам позбавитися від запаху у взутті: є в кожному будинку

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Середа 13 липня 2022 09:48
Цей засіб допоможе вам позбавитися від запаху у взутті: є в кожному будинку Фото: Як прибрати неприємний запах з взуття (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Спекотна погода і пітливість ніг сприяє утворенню у взутті неприємного запаху. Але його можна легко вивести, використовую засіб, який є в кожному будинку.

Експерти поділилися своїми лайфхаками, як же позбавити взуття від неприємного запаху, пише Express.

Використовуйте питну соду для видалення запахів

Харчова сода - універсальний продукт, який є у більшості людей вдома. Вона дуже ефективно бореться з видаленням запаху у взутті.

Користувач TikTok порекомендував для цього використовувати старі колготки. Додайте кілька ложок розпушувача всередину колготок, зав'яжіть їх і покладіть всередину взуття.

Також є і нестандартні лайфхаки, як зробити ваше взуття знову нейтрально пахучим.

Пакетики чаю

Також допоможуть боротися з запахом пакетики чаю. Помістіть 2-3 сухі штуки і залиште у взутті на 24 години.

Покладіть взуття в морозилку

Ще один незвичайний спосіб позбутися від неприємних запахів - покласти взуття в морозилку.

Користувач TikTok пояснив, що це простий, але ефективний лайфхак.

"Почніть з того, що витріть взуття від бруду, потім покладіть його у морозильну камеру і залиште там на пару годин, перш ніж виймати", — пояснив він.

Холод - перевірений спосіб вбити запах.

Алкоголь

Для цього трюку просто наповніть невелику миску медичним спиртом, візьміть ватний тампон і намочіть його, нанесіть його на підошву взуття, поки вона повністю не покриється їм.

Крім того, ви можете налити медичний спирт в пульверизатор і нанести суміш на внутрішню частину взуття.

Оскільки медичний спирт є природним антисептиком, він дезінфікує взуття і природним чином нейтралізує запах.

Як ми раніше писали, домашні тапочки можуть нашкодити вашому здоров'ю.

Читайте також, яку популярну взуття краще не носити влітку.

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