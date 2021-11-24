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Вы это слышали?! Лучшие песни 2021 года, от которых весь мир в восторге

Автор: Юлия Бойко

Какие песни определили ваш музыкальный 2021 год - год, когда мир неустанно возвращался к нормальной жизни после жесткого локдауна? Под какие мировые треки вы развлекались, грустили, радовались и признавались в любви?

Наверное, среди них точно есть одна из песен, претендующая на Грэмми 2022.

Мы решили дать вам возможность еще раз насладиться топ-10 музыкальных шедевров и клипами на них. Ведь одна из этих композиций точно войдет в историю!

Топ-10 лучших песен 2021 года

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" - Alicia Keys feat. Brandi Carlile

"drivers license" - Olivia Rodrigo

"Fight For You" - H.E.R.

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA

"Leave the Door Open" - Silk Sonic

"MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

Добавим, что организаторы Грэмми описывают номинантов так: это артисты

Что такое Грэмми?

Грэмми является самой престижной музыкальной наградой в мире, которая ежегодно, начиная с 1953 года, присуждается американской звукозаписывающей Академией.

Получить статуэтку Грэмми для представителя музыкальной индустрии - то же, что для актера или режиссера завоевать Оскар.

Иллюстрация Грэмми 2022 (grammy.com)

Ранее мы писали, что украинская певица номинирована на престижную европейскую премию и теперь ей нужна помощь.

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