Вы это слышали?! Лучшие песни 2021 года, от которых весь мир в восторге

Какие песни определили ваш музыкальный 2021 год - год, когда мир неустанно возвращался к нормальной жизни после жесткого локдауна? Под какие мировые треки вы развлекались, грустили, радовались и признавались в любви?

Наверное, среди них точно есть одна из песен, претендующая на Грэмми 2022.