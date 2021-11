Ви це чули?! Кращі пісні 2021 року, від яких весь світ у захваті

Топ-10 кращих пісень 2021 року

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" - Alicia Keys feat. Brandi Carlile

"drivers license" - Olivia Rodrigo

"Fight For You" - H.E.R.

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA

"Leave the Door Open" - Silk Sonic

"MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

Додамо, що організатори Греммі описують номінантів так: ц

Що таке Греммі?

Греммі є найпрестижнішою музичною нагородою в світі, яка щорічно, починаючи з 1953 року, присуджується американською звукозаписною Академією.

Отримати статуетку Греммі для представника музичної індустрії - те ж, що для актора або режисера завоювати Оскар.

Ілюстрація Греммі 2022 (grammy.com)