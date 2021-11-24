Ви це чули?! Кращі пісні 2021 року, від яких весь світ у захваті

Які пісні визначили ваш музичний 2021 рік - рік, коли світ невпинно повертався до нормального життя після жорсткого локдауну? Під які світові треки розважалися, сумували, кохалися і зізнавалися у коханні?
Напевно, серед них точно є одна з пісень, яка претендує на Греммі 2022.
Ми вирішили дати вам змогу ще раз насолодитися топ-10 музичних шедеврів і кліпами на них. Адже одна з цих композицій точно увійде в історію!
"Bad Habits" - Ed Sheeran
"A Beautiful Noise" - Alicia Keys feat. Brandi Carlile
"drivers license" - Olivia Rodrigo
"Fight For You" - H.E.R.
"Happier Than Ever" - Billie Eilish
"Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA
"Leave the Door Open" - Silk Sonic
"MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X
"Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon
"Right On Time" - Brandi Carlile
Додамо, що організатори Греммі описують номінантів так: ц
Греммі є найпрестижнішою музичною нагородою в світі, яка щорічно, починаючи з 1953 року, присуджується американською звукозаписною Академією.
Отримати статуетку Греммі для представника музичної індустрії - те ж, що для актора або режисера завоювати Оскар.
Ілюстрація Греммі 2022 (grammy.com)
Раніше ми писали, що українська співачка номінована на престижну європейську премію і тепер їй потрібна допомога.