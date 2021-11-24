Ви це чули?! Кращі пісні 2021 року, від яких весь світ у захваті

Які пісні визначили ваш музичний 2021 рік - рік, коли світ невпинно повертався до нормального життя після жорсткого локдауну? Під які світові треки розважалися, сумували, кохалися і зізнавалися у коханні?

Напевно, серед них точно є одна з пісень, яка претендує на Греммі 2022.