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Ви це чули?! Кращі пісні 2021 року, від яких весь світ у захваті

Автор: Юлія Бойко

Які пісні визначили ваш музичний 2021 рік - рік, коли світ невпинно повертався до нормального життя після жорсткого локдауну? Під які світові треки розважалися, сумували, кохалися і зізнавалися у коханні?

Напевно, серед них точно є одна з пісень, яка претендує на Греммі 2022.

Ми вирішили дати вам змогу ще раз насолодитися топ-10 музичних шедеврів і кліпами на них. Адже одна з цих композицій точно увійде в історію!

Топ-10 кращих пісень 2021 року

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" - Alicia Keys feat. Brandi Carlile

"drivers license" - Olivia Rodrigo

"Fight For You" - H.E.R.

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Kiss Me More" - Doja Cat feat. SZA

"Leave the Door Open" - Silk Sonic

"MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Peaches" - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

Додамо, що організатори Греммі описують номінантів так: ц

Що таке Греммі?

Греммі є найпрестижнішою музичною нагородою в світі, яка щорічно, починаючи з 1953 року, присуджується американською звукозаписною Академією.

Отримати статуетку Греммі для представника музичної індустрії - те ж, що для актора або режисера завоювати Оскар.

Ілюстрація Греммі 2022 (grammy.com)

Раніше ми писали, що українська співачка номінована на престижну європейську премію і тепер їй потрібна допомога.

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