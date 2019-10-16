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В это сложно поверить: Дмитрий Комаров отправился на опасную экзотическую охоту

STYLERТелешоу    16.10.2019 - 21:15
В это сложно поверить: Дмитрий Комаров отправился на опасную экзотическую охоту
Дмитрий Комаров в Бразилии (Коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Комаров забрался в самый отдаленный уголок Бразилии

Дмитрий Комаров, ведущий программы "Мир наизнанку" решил посетить в Бразилии остров Буйволов и сходить на очень опасную экзотическую охоту, в которой можно лишиться пальцев.

Съемочная группа программы "Мир наизнанку" отправилась в экспедицию по самому необычному острову в Бразилии – острову Маражо, который в народе называют Островом Буйволов. Жители этого острова используют буйволов для передвижения.

В это сложно поверить: Дмитрий Комаров отправился на опасную экзотическую охоту

Дмитрий Комаров (Фото: пресс-служба)

"Сложно поверить, но буйволиные упряжки выполняют функцию и такси, и автобусов, грузовиков, и даже мусоровозов. Здесь люди предпочитают буйволов автомобилям, особенно простые люди в сельской местности. И это объяснимо. Буйвол очень неприхотлив – он ест все, что растет, уход за ним практически никакой не нужен. То есть, он не требует расходов, не требует топлива, нервов и забот", - поделился своими впечатлениями Комаров.

Остров Маражо со всех сторон омывается волнами из Атлантического океана и одновременно пресной водой из нескольких рек и благодаря этому тут сформировалась уникальная экосистема с гигантскими зарослями.

В это сложно поверить: Дмитрий Комаров отправился на опасную экзотическую охоту

Дмитрий Комаров (Фото: пресс-служба)

Во время приливов остров превращается в рай, а вот отливы приносят жителями немало работы. Кроме того, жители острова ловят экзотических крабов в этих зарослях, хотя такая охота очень опасна. Кроме крабов, которые вполне могут отхватить у человека целый палец, в зарослях водятся ядовитые змеи и скорпионы.

О том, как Дмитрий Комаров сходил на опасную охоту на крабов с жителями острова Маражо – смотрите в программе "Мир наизнанку" в среду, 16 октября, в 22:45, на телеканале "1+1".

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