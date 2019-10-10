Дмитрий Комаров подарил автобус футбольной команде: яркие фото

Дмитрий Комаров (фото: РБК-Украина)

Дмитрий Комаров осуществил мечту многодетной семьи

Дмитрий Комаров во время съемок программы "Мир наизнанку" познакомился с уникальной семьей из Бразилии. Супружеская пара воспитывает 13 мальчиков, которые создали футбольную команду.

Необычным является и то, что всех сыновей они назвали в честь известных бразильских футболистов, фамилия которых начинается на букву "Р": Рональдо, Рафаэль, Рауль, Рубен, Рико, Родригез, Ривалдо, Рамирез, Рикельме, Руан, Раи, Робсон и Рейнар. Команду тренирует их отец Шитаун.

Многодетный отец тяжело работает, но семья живет бедно и у них не хватает денег, чтоб купить ребятам бутсы для тренировок. Мальчики играют босиком, а спят на матрасах просто на полу. Несмотря на все бытовые сложности, семья счастлива, у них дома - взаимопонимание и любовь.

Дмитрий Комаров с семьей футболистов из Бразилии (фото: пресс-служба 1+1)

Пока Дмитрий гостил у легендарной семьи, стало понятно, что ее главная проблема - невозможность вместе выехать за пределы городка. Родители ни разу за всю жизнь никуда не ездили вместе с детьми, даже к родной бабушке в другую провинцию. Купить билеты даже на простой автобус для 15 человек для них неподъемно дорого.

Самая большая мечта Шитауна, его супруги Джуси и их тринадцати сыновей - любой, даже самый старенький микроавтобус, который позволил бы им не только выбираться за пределы дома полным составом, но и зарабатывать деньги, перевозить грузы и пассажиров.

Дмитрий Комаров решил осуществить мечту уникальной семьи и подарил им средство передвижения. Телеведущему повезло найти старенький, но рабочий микроавтобус Volkswagen T1, который когда-то был школьным, а потом был списан.

Дмитрий Комаров подарил автобус футбольной команде (фото: пресс-служба 1+1)

Ведущий украсил его воздушными шарами и торжественно заехал во двор к семье. Многодетные родители и их сыновья просто не поверили своим глазам, был шок, восторг, очень много эмоций. Когда ведущий объяснил, что это подарок, дети бросились к нему в объятия с криками радости, на глазах у родителей были слезы. Дмитрия Комарова подняли на руки и стали подбрасывать в воздух, словно празднуя победу в футбольном матче.

"У меня нет слов. Я поставлю эту машину на рейс и буду возить людей, зарабатывать деньги. Буду перевозить грузы. Теперь жизнь моей семьи изменится и не будет прежней", - признался Шитаун.

Дмитрий Комаров подарил автобус футбольной команде (фото: пресс-служба 1+1)

Дмитрий Комаров с восторгом вспоминает этот момент: "Это был один из самых счастливых моментов всей экспедиции в Бразилию. Счастье в глазах 13 братьев-футболистов я не забуду никогда", - сказал ведущий.

Еще одним приятным подарком для мальчиков от программы "Мир наизнанку" стала форма сборной Украины. Теперь в Бразилии есть целая футбольная команда, которая играет в украинской форме.

Комаров продолжает общаться с героями программы. Ведущий рассказал, что у них все хорошо. Отец уже начал заниматься перевозками и зарабатывать, машину потихоньку реставрирует. Жизнь семьи теперь действительно другая. Совсем недавно они впервые всем составом съездили в небольшое путешествие.

Дмитрий Комаров с семьей футболистов из Бразилии (фото: пресс-служба 1+1)