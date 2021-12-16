Это растение убивает микробы и вирусы: лимон и шиповник не сравнится!

Такое растение как хрен украинцы хорошо знают. Обычно из него делают острую приправу, которая дополняет сало или мясо. Но не многие знают, насколько этот продукт полезен. Он прекрасно борется с вирусами и микробами.
Об этом сообщила нутрициолог Виктория Лазарева, передает РИА "Новости".
Это растение содержит в своем составе витамины C, E, PP и витамины группы B, добавила специалист.
"Хрен богат микроэлементами, аминокислотами и клетчаткой, а концентрация аскорбиновой кислоты в хрене превосходит даже лимон и шиповник", - рассказала медик.
По словам Лазаревой, в сочетании с горчичными маслами, хрен обладает антимикробным и противовирусным действием.
Хрен - это ценный источник калия, чрезвычайно важного элемента для регуляции потока клеточных жидкостей и нагрузки кровеносных сосудов. Маленькая порция жгучей приправы удовлетворяет дневную потребность в калии, нормализуя кровяное давление и укрепляя здоровье сердца.
Заболевание печени, почечная недостаточность и проблемы с щитовидной железой являются противопоказаниями к употреблению хрена. Это же касается язв, гастрита и других проблем с ЖКТ.
Беременным и кормящим женщинам также нужно воздержаться от употребления корня пряного растения.
Как мы ранее писали, этот продукт повышает холестерин и незаметно вас убивает.