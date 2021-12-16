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Ця рослина вбиває мікроби і віруси: лимон і шипшина не зрівняється!

Автор: Людмила Жукова

Таку рослину як хрін українці добре знають. Зазвичай з нього роблять гостру приправу, яка доповнює сало або м'ясо. Але мало хто знає, наскільки цей продукт корисний. Він прекрасно бореться з вірусами і мікробами.

Про це повідомила нутриціолог Вікторія Лазарєва, передає РІА "Новости".

Ця рослина містить у своєму складі вітаміни C, E, PP і вітаміни групи B, додала фахівець.

"Хрін багатий мікроелементами, амінокислотами і клітковиною, а концентрація аскорбінової кислоти в хріні перевершує навіть лимон і шипшину", - розповіла медик.

За словами Лазарєвої, в поєднанні з гірчичними маслами, хрін має антимікробну і противірусну дію.

Чим ще корисний хрін

Хрін - це цінне джерело калію, надзвичайно важливого елемента для регуляції потоку клітинних рідин і навантаження кровоносних судин. Маленька порція пекучої приправи задовольняє денну потребу в калії, нормалізує кров'яний тиск і зміцнює здоров'я серця.

Кому не можна їсти хрін

Захворювання печінки, ниркова недостатність і проблеми з щитовидною залозою є протипоказаннями до вживання хрону. Це ж стосується виразок, гастриту та інших проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Вагітним і годуючим жінкам також потрібно утриматися від вживання кореня пряної рослини.

Як ми раніше писали, цей продукт підвищує холестерин і непомітно вас вбиває.

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