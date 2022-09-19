Эта распространенная ошибка может повредить ваш телефон: не стоит так делать

В частности, в самом начале, с появлением смартфонов, каждый бренд производил свое собственное зарядное устройство с определенным типом входа, напряжением и током. Поэтому при зарядке устройства прибором другой марки могут возникнуть проблемы.

Сегодня, как вы уже заметили, существует определенная закономерность во входах для зарядных устройств, таких как micro USB, USB и USB Type-C, которая характерна для iPhone.

Большинство зарядных устройств соответствуют определенному стандарту напряжения, составляющему около 5 Вт, особенно это касается Samsung (5 Вт), Motorola (5,1 Вт) и ASUS (5 Вт).

Также нужно знать, что для зарядки мобильного телефона другим зарядным устройством сила тока должна быть равна или превышать максимальную емкость, необходимую для мобильного. Таким образом, даже превысив предел усилителя, ваш смартфон будет использовать только необходимое для подзарядки аккумулятора.

Однако, если "чужое" зарядное устройство имеет меньший ток, чем обычно использует смартфон, это может сократить срок службы батареи.

Как нужно заряжать

Важно использовать зарядное устройство, электрическое напряжение которого подобно напряжению телефона. Сила тока зарядного устройства также должна быть равна или превышать силу тока смартфона.

Кроме того, никогда не используйте неоригинальные зарядные устройства и кабели. Некоторые из них могут серьезно повредить ваш мобильный телефон или даже быть опасными для вашей безопасности.