Ця поширена помилка може пошкодити ваш телефон: не варто так робити

Зокрема, на самому початку, з появою смартфонів, кожен бренд виготовляв свій власний зарядний пристрій із певним типом входу, напругою та струмом. Тому при зарядці пристрою приладом іншої марки можуть виникнути проблеми.

Сьогодні, як ви вже могли помітити, існує певна закономірність у входах для зарядних пристроїв, таких як micro USB, USB і USB Type-C, яка характерна для iPhone.

Більшість зарядних пристроїв відповідають певному стандарту напруги, який становить близько 5 Вт, особливо це стосується Samsung (5 Вт), Motorola (5,1 Вт) і ASUS (5 Вт).

Також потрібно знати, що для заряджання мобільного телефону іншим зарядним пристроєм сила струму має дорівнювати або перевищувати максимальну ємність, необхідну для мобільного. Таким чином, навіть перевищивши ліміт підсилювача, ваш смартфон буде використовувати лише необхідне для підзарядки акумулятора.

Однак, коли "чужий" зарядний пристрій має менший струм, ніж зазвичай використовує ваш смартфон, то це може скоротити термін служби батареї.

Як потрібно заряджати

Важливо використовувати зарядний пристрій, електрична напруга якого подібна до напруги вашого телефону. Сила струму зарядного пристрою також має дорівнювати або перевищувати силу струму смартфона.

До того ж ніколи не використовуйте неоригінальні зарядні пристрої та кабелі. Деякі з них можуть серйозно пошкодити ваш мобільний телефон або навіть бути небезпечними для вашої безпеки.