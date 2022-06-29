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Це простий засіб поверне м'якість рушникам після прання: є в кожному будинку

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Середа 29 червня 2022 10:53
Це простий засіб поверне м'якість рушникам після прання: є в кожному будинку Фото: Як повернути м'якість рушникам після прання (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Один простий засіб допоможе повернути вашим рушникам м'якість, і вони знову стануть як нові. Такого ефекту у пом'якшувачів та інших засобів для білизни немає.

Простим лайфаком для прання рушників поділилися у виданні Express.

Регулярне прання робить рушники жорсткими та хрусткими. Витиратися таким рушником не приємно, а ще й небезпечно - тверда тканина може навіть подряпати ніжну шкіру. Рушники можуть стати колючими та погано вбирати вологу.

Кондиціонери для білизни зазвичай з цією проблемою не справляються. Мало того, вони впливають на здатність рушників вбирає вологу і погіршують тканину.

Відома в Британії експертка з домашніх питань місіс Хінч розповіла, що розв'язати цю проблему зможе один простий домашній засіб.

Місіс Хінч пояснила, що рушники стають жорсткими після прання, якщо на них скупчуються мильні залишки. Вона назвала простий засіб, який дасть ефекту набагато більше кондиціонера для білизни - це звичайний білий оцет.

Його потрібно додавати при останньому ополіскуванні білизни. Долийте оцет в спеціальний відсік в пральній машині, і ви назавжди розв'яжете проблему з жорсткістю рушників.

Виявляється, звичайний оцет видаляє мильні залишки та робить рушники знову м'якими та пухнастими. Вам знадобиться всього один стакан оцту для однієї закладки білизни.

Якщо з першого разу оцет не спрацював, то мильних залишків було дуже багато і з першого разу вони з рушників не вимилися. Спробуйте випрати рушники з оцтом ще раз.

До речі, раніше ми писали про те, як можна легко вивести плями від трави на джинсах.

А ще розповідали про те, чим можна відіпрати кухонні рушники та скатертини.

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