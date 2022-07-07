Это простое средство поможет избавиться от комаров в доме: есть на каждой кухне

Комары - очень распространенная проблема во многих домах, особенно летом во время жаркой погоды. Как вы можете отпугнуть нежелательных комаров от вашего дома и сада?
Есть простое и натуральное средство из всего 2 ингредиентов, которые есть практически на каждой кухне, передает Express.
Все, что вам нужно, это семь или восемь веточек ("бутонов") пряной гвоздики, а также один чеснок.
Очистите чеснок и вставьте "бутоны" гвоздики в него.
Положите чеснок с гвоздикой на маленькую тарелку или миску.
Затем просто поставьте ее там, где часто прячутся комары - например, под диван, но можно поставить где угодно в доме или в саду.
Это может быть сделано столько раз, сколько необходимо, и средство должно быть заменено на свежее через несколько дней.
Натуральное средство от комаров (фото: express.co.uk)
Пользователи сети поделились, что лайфхак действительно рабочий и количество комаров в доме заметно уменьшилось.
Ранее мы писали про народные средства от комаров на природе и дома, которые работают лучше всего. В них нет никакой "химии".
Также интересным может быть открытие ученых о людях, которых больше любят комары.