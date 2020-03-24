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Это простое действие поможет остановить коронавирус: появилось видео

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 10:37
Это простое действие поможет остановить коронавирус: появилось видео
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирусную инфекцию COVID-19 может помочь остановить каждый украинец

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. На утро 24 марта известно о 84 заболевших, три случая - летальны. В стране объявили карантин, а в нескольких регионах - чрезвычайную ситуацию.

Несмотря на устрашающие прогнозы относительно эпидемии коронавирусной инфекции простое действие, доступное каждому украинцу, может сдержать распространение коронавируса. Речь идет о самоизоляции и временном отказе от общения с посторонними людьми.

В наглядном видео, опубликованном в КМДА показали, как один человек может остановить заражение.

Самоізоляція стримує розповсюдження коронавірусу

Друзі! Самоізоляція стримує розповсюдження коронавірусу! #ЗалишайсяВдома Кличко - мер

Опубліковано Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Понеділок, 23 березня 2020 р.

Как остановить коронавирус (видео: facebook.com/watch/kyivtourism)

Стоит отметить, что некоторые украинцы восприняли карантин, как весенний отпуск. И в первые дни жестких мер многие пошли на пикники в компании друзей, пользуясь хорошей погодой. Но медики настойчиво не рекомендуют лишний раз выходить из дому, ведь коронавирус очень заразен и передается воздушно-капельным путем, когда не соблюдается дистанция между людьми.

Напомним, что по состоянию на 24 марта, коронавирус COVID-19 охватил уже девять областей Украины: Днепропетровская область (2); Донецкая область (1);
Житомирская область (2, 1 - летальный); Ивано-Франковская область (5, 1 - летальный); Киев (29), Киевская область (15); Львовская (2); Тернопольская (2);
Черновицкая (1); Черкасская (1).

Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли выходить на прогулку, учитывая, что коронавирус может жить в воздухе в течение 3-4 часов. Также педиатр сообщил, как гулять правильно, чтобы минимизировать заражение.

Названы области, в которых зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом Львовский аэропорт назначили резервным на время запрета полетов
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