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Ця проста дія допоможе зупинити коронавірус: з'явилося відео

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 10:37
Ця проста дія допоможе зупинити коронавірус: з'явилося відео
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірусну інфекцію COVID-19 може допомогти зупинити кожен українець

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. На ранок 24 березня відомо про 84 хворих, три випадки - летальні. У країні оголосили карантин, а в кількох регіонах - надзвичайну ситуацію.

Попри страшні прогнози щодо епідемії коронавірусної інфекції проста дія, доступна кожному українцю, може стримати поширення коронавіруса. Мова йде про самоізоляцію і тимчасову відмову від спілкування зі сторонніми людьми.

В наочному відео, опублікованому в КМДА показали, як одна людина може зупинити зараження.

Самоізоляція стримує розповсюдження коронавірусу

Друзі! Самоізоляція стримує розповсюдження коронавірусу! #ЗалишайсяВдома Кличко - мер

Опубліковано Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Понеділок, 23 березня 2020 р.

Як зупинити коронавірус (відео: facebook.com/watch/kyivtourism)

Варто відзначити, що деякі українці сприйняли карантин, як весняну відпустку. І в перші дні жорстких заходів багато хто пішов на пікніки в компанії друзів, користуючись гарною погодою. Але медики наполегливо не рекомендують зайвий раз виходити з дому, адже коронавірус дуже заразний і передається повітряно-крапельним шляхом, коли не дотримується дистанція між людьми.

Нагадаємо, що за станом на 24 березня, коронавірус COVID-19 охопив вже дев'ять областей України: Дніпропетровська область (2); Донецька область (1);
Житомирська область (2, 1 - летальний); Івано-Франківська область (5, 1 - летальний); Київ (29), Київська область (15); Львівська (2); Тернопільська (2);
Чернівецька (1); Черкаська (1).

Раніше доктор Комаровський розповів, чи можна виходити на прогулянку, враховуючи, що коронавірус може жити в повітрі протягом 3-4 годин. Також педіатр повідомив, як правильно гуляти, щоб мінімізувати зараження.

Названі області, в яких зафіксовані нові випадки зараження на коронавірус Львівський аеропорт визначили резервним на час заборони польотів
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