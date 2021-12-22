"Это просто невероятно": появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой

Разные уголки Украины сковывают морозы. А в Карпатах температура воздуха местами опустилась до -21 градуса. Но сочетание мороза и заснеженных гор - это очень красиво!

Гору Пип Иван Черногорский засыпало снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях юзеры пишут, что данные фотографии "просто невероятные" и "крутые".

В то же время туристам, которые совершают походы и восхождения в пределах Черногорского хребта Украинских Карпат, напомнили, что по состоянию на 22 декабря на горе Пип Иван Черногорский ветер западный, северо-западный 14 м/с, облачно с прояснениями.

А за последние два дня выпало более 50 сантиметров свежего снега. Местами передувы выше одного метра.