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"Это просто невероятно": появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 11:08
"Это просто невероятно": появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой Карпаты засыпало снегом (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Разные уголки Украины сковывают морозы. А в Карпатах температура воздуха местами опустилась до -21 градуса. Но сочетание мороза и заснеженных гор - это очень красиво!

Невероятной красоты фото показали сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой&quot;Это просто невероятно&quot;: появились новые фото заснеженных Карпат, которые завораживают сказочной красотой

Гору Пип Иван Черногорский засыпало снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях юзеры пишут, что данные фотографии "просто невероятные" и "крутые".

В то же время туристам, которые совершают походы и восхождения в пределах Черногорского хребта Украинских Карпат, напомнили, что по состоянию на 22 декабря на горе Пип Иван Черногорский ветер западный, северо-западный 14 м/с, облачно с прояснениями.

А за последние два дня выпало более 50 сантиметров свежего снега. Местами передувы выше одного метра.

Ранее мы писали о том, какой в ближайшие дни будет погода на популярных среди украинцев зимних курортах.

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