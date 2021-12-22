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"Це просто неймовірно": з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою

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Середа 22 грудня 2021 11:08
"Це просто неймовірно": з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою Карпати засипало снігом (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Різні куточки України сковують морози. А у Карпатах температура повітря подекуди опустилася до -21 градуса. Але поєднання морозу та засніжених гір - це дуже гарно!

Неймовірної краси фото показали співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою&quot;Це просто неймовірно&quot;: з'явилися нові фото засніжених Карпат, які заворожують казковою красою

Гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарях юзери пишуть, що дані світлини "просто неймовірні" і "круті".

У той же час туристам, які здійснюють походи та сходження в межах Чорногірського хребта Українських Карпат, нагадали, що станом на 22 грудня на горі Піп Іван Чорногірський вітер західний, північно-західній 14 м/с, хмарно з проясненнями.

А за останні два дні випало більше 50 сантиметрів свіжого снігу. Місцями передуви вище одного метра.

Раніше ми писали про те, якою у найближчі дні буде погода на популярних серед українців зимових курортах.

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