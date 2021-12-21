Погода на зимних курортах: на Драгобрат, Славское и Буковель придет дождь со снегом

На этой неделе Карпаты, по данным Sinoptik.ua, предложат туристам насыщенную "погодную программу". 23-25 декабря ожидаются сильные температурные перепады, а с 26 декабря придут дожди и мокрый снег.

При этом в МЧС предупреждают о снеголавинной опасности (3 уровень) и настоятельно рекомендуют воздержаться от прогулок на высокогорье. Снежный покров на крутых склонах закреплен слабо, поэтому вызвать лавину может даже небольшая нагрузка.

Погода на Драгобрате

Сейчас на Драгобрате стоят морозы -19-20, которые продержатся до 23-24 декабря. На католическое Рождество погода поменяется: ожидаются температура около 0 и осадки в виде мелкого снега и дождя, сменяющих друг друга.

Солнце практически не будет показываться из-за облаков, возможен сильный порывистый ветер (например, 27-28 декабря ожидается до 23-24 м/с).

Высота снежного покрова достигает уже около 140 см.

Погода в Буковеле

Своего пика морозы в горах Ивано-Франковской области достигнут в четверг: 23 декабря ожидается от -10 до -20. Но уже через пару дней резко потеплеет до +2-4, а 29-30 декабря установится температура около 0.

С 24 декабря погода в Карпатах будет пасмурной, ожидается мелкий снег с дождем, возможны порывы ветра до 20 м/с.

Не лучшая картина для лыжников и сноубордистов, зато бограч или банош после прогулки зайдут на ура!

Высота снежного покрова в Буковеле сейчас - около 59 см.

Погода в Славском

Как и на других горнолыжных курортах, в Стрыйском районе до 23-24 декабря стоят морозы: -16-17 ночью и -8-9 днем. 25-26 декабря столбик термометра поднимется до +2-4, а вместе с потеплением придет снег с дождем.

Осадки затянутся минимум до 30 декабря, с небольшими "проблесками" в виде пасмурной, но сухой погоды.

В целом, погоду в Карпатах в ближайшую неделю нельзя назвать идеальной для активного горнолыжного отдыха.

Из-за морозной погоды и обильных осадков катание на лыжах или борде может быть дискомфортным, особенно для начинающих спортсменов.

Впрочем, никакие погодные условия не испортят фантастическую красоту карпатских пейзажей и гостеприимство местных жителей!