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Это преступление: Комаровский жестко раскритиковал лечение COVID-19 в Украине

STYLERКоронавирус    27.03.2020 - 22:49
Это преступление: Комаровский жестко раскритиковал лечение COVID-19 в Украине
Комаровский высказался о лечении коронавируса в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине будет некому лечить, а койкомест и оборудования не хватит

Коронавирус в Украине обнаружили уже у более трехсот человек. Доктор Евгений Комаровский утверждает, что скоро страна столкнется с большой проблемой - нехваткой мест в больницах и медиков. Поэтому лечение в стационаре пациентов, состояние которых не представляет угрозы для их жизни, по мнению медика, это преступление.

Комаровский говорит, что в Украине может быть четыре категории людей с коронавирусом. Первая - это 80-85% населения, которые перенесут болезнь легко, как обычную ОРВИ. Вторая категория – 5-10 человек, которым понадобится ЭКМО (процедура купирования тяжелой дыхательной недостаточности). Третьей группе (сотням больных) понадобится аппарат ИВЛ, четвертой группе (тяжелым больным) понадобится кислород.

"Главное сейчас, чтобы в систему здравоохранения на госпитальном этапе обращались только те, кому помощь никак не может быть оказана за пределами стационара. И даже здесь необходима очень жесткая селекция", - заявил медик.

Комаровский назвал преступлением, когда в стационары ложатся люди в состоянии средней тяжести. У которых концентрация кислорода в крови в норме, которые могут пить и есть, но при этом им ставят капельницы.

"Если эти люди, "богатенькие буратины" или депутаты находятся в таких условиях. И это еще показывают на всю страну, то это просто дискредитирует страну", - говорит Комаровский.

Кроме того, врач добавил, что очень богатые люди в Украине сейчас оттягивают на себя часть квалифицированных медиков, которые будут оказывать им персональную медицинскую помощь.

Комаровский высказался о лечении коронавируса в Украине (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

Ранее мы писали, что в Украине готовят принять новый законопроект о протоколах лечения коронавируса.

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