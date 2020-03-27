Це злочин: Комаровський жорстко розкритикував лікування COVID-19 в Україні

Комаровський висловився про лікування коронавіруса в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні не буде кому лікувати, а ліжкомісць та обладнання не вистачить

Коронавірус в Україні виявили вже у понад двохсот осіб. Доктор Євген Комаровський стверджує, що скоро країна зіткнеться з великою проблемою - нестачею місць у лікарнях та медиків. Тому лікування в стаціонарі пацієнтів, стан яких не становить загрози для їх життя, на думку медика, це злочин.

Комаровський каже, що в Україні може бути чотири категорії людей з коронавірусом. Перша - це 80-85% населення, які перенесуть хворобу легко, як звичайну ГРВІ. Друга категорія - 5-10 осіб, яким знадобиться ЕКМО (процедура купірування важкої дихальної недостатності). Третій групі (сотням хворих) знадобиться апарат ШВЛ, четвертій групі (важким хворим) знадобиться кисень.

"Головне зараз, щоб в систему охорони здоров'я на госпітальному етапі зверталися тільки ті, кому допомога ніяк не може бути надана за межами стаціонару. І навіть тут необхідна дуже жорстка селекція", - заявив медик.

Комаровський назвав злочином, коли в стаціонари лягають люди в стані середньої тяжкості. У яких концентрація кисню в крові в нормі, які можуть пити і їсти, але при цьому їм ставлять крапельниці.

"Якщо ці люди, "багатенькі буратіни" або депутати знаходяться в таких умовах. І це ще показують на всю країну, то це просто дискредитує країну", - каже Комаровський.

Крім того, лікар додав, що дуже багаті люди в Україні зараз відтягують на себе частину кваліфікованих медиків, які будуть надавати їм персональну медичну допомогу.

Комаровський висловився про лікування коронавіруса в Україні (відео: YouTube/Доктор Комаровський)

Раніше ми писали, що в Україні готують прийняти новий законопроект про протоколи лікування коронавіруса.