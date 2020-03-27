В Украине готовят закон о препаратах от COVID-19: чем предлагают лечить

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине предлагают лечить препаратами, эффективность которых от COVID-19 не проверена лабораторно

Коронавирус в Украине распространяется очень быстро, и борьба с пандемией требует безотлагательных решений. В Верховной Раде зарегистрировали еще один антивирусный законопроект, где прописан протокол лечения от коронавирусной инфекции. Что известно о новой инициативе народных депутатов - в материале Styler.

Так, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусного заболевания COVID-19" предполагает, что коронавирус в Украине можно будет лечить препаратами, которые не предназначены специально для лечения болезни (поскольку лекарства нет). При условии, что эффективность препаратов доказана на опыте других стран, а пациент (его представитель) подписал согласие на лечение.

Авторы нововведения предлагают применить практику Великобритании, где лекарства применяются по показаниям, хоть и не прописаны в инструкции для медицинского использования.

Если законопроект будет принят, врач сможет назначать препарат от COVID-19 в инструкции которого нет указания на это лекарство в графе "Показания". Но при этом такой препарат рекомендуют применять в ряде других стран.

К примеру, в Италии сложных пациентов с коронавирусом пробуют лечить препаратом от ревматоидного артрита "Тоцилизумаб". И динамика выздоровления очень хорошая.

Отметим, что на данный момент лечение коронавируса, как в Украине, так и в мире, симптоматическое. Вакцина от COVID-19 находится в стадии разработки, и по прогнозам, ждать ее нужно около года.

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