Кто в это поверит: сеть высмеяла Путина за первую вакцину от коронавируса

Владимир Путин заявил о первой вакцине от COVID-19
Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. По словам президента РФ, вакцину зарегистрировали во вторник, 11 августа. При этом в сети многие отнеслись к этому заявление с большим скептицизмом.
На совещании с членами правительства Путин заявил, что сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
Также глава РФ отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19. После первой прививки ее температура поднялась до 38, а на следующий день была 37 с небольшим.
И хотя в Минздраве РФ говорят о высокой эффективности данной вакцины, многие высмеяли заявление Путина.
Скриншоты с Facebook
Напомним, в Украине у ребенка впервые зафиксирован нетипичный воспалительный синдром из-за COVID-19.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве начнут выдавать наборы индивидуальной защиты от коронавируса.