Хто в це повірить: мережа висміяла Путіна за першу вакцину від коронавірусу

Володимир Путін заявив про першу вакцину від COVID-19
Володимир Путін оголосив про реєстрацію в Росії першої вакцини від коронавірусу. За словами президента РФ, вакцину зареєстрували у вівторок, 11 серпня. При цьому в мережі багато хто поставився до цього заяву з великим скептицизмом.
На нараді з членами уряду Путін заявив, що сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції.
Також глава РФ зазначив, що одна з його дочок вже зробила щеплення від COVID-19. Після першого щеплення її температура піднялася до 38, а на наступний день була 37 з невеликим.
І хоча в Міністерстві охорони здоров'я РФ кажуть про високу ефективність даної вакцини, багато людей висміяли заяву Путіна.
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Нагадаємо, в Україні у дитини вперше зафіксований нетиповий запальний синдром через COVID-19.
Раніше повідомлялося про те, що у Києві почнуть видавати набори індивідуального захисту від коронавірусу.