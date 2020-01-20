Это поучительная история для нас: Новосад призналась в провале эксперимента

Анна Новосад заявила о провале эксперимента по введению Е-учебников в пилотные школы. По словам министра образования Украины, замена бумажнх образовательных материалов на их электронные аналоги в ближайшее время не состоится по причине ужасного качества последних.

Пр этом от идеи не отказываются полностью и попробуют повторить в будущем, отметила чиновник в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сам конкурс был остановлен в конце 2019-го после того, как в рамках эксперимента закупили планшеты для тысячи школ.

Новосад призналась, что попытка внедрения электронных учебников в итоге принесла неудовлетворительные результаты.

"Это поучительная история для нас и для системы образования", - сказала она.

Министр указала, что сама задумка была правильная, и перед внедрением решили проект пропилотировать. Был объявлен конкурс на закупу планшетов.

"То, что нам подали производители - это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники - это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать", - возмутилась Новосад.

Она подчеркнула, что "не может допустить", чтобы такое закупалось за публичные средства и попадало в школы.

"Это нельзя назвать электронными образовательными материалами - это просто какие-то pdf-ки к которым где-то пристроили звук, фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен", - конкретизировала чиновник.

Министерство заложило средства для новой попытки и следующего конкурса и сейчас должны подготовить новые нормативные документы и требования к экспертизе электронных учебников, а также начать диалог с производителями.

Также Новосад озвучила мнение, что вообще Е-учебники "бесспорно" повлияют на определенные навыки и цифровую грамотность, но желание их иметь "больше вызвано мировым треном на диджитал, чтобы показать, что мы не отстаем".

Электронные учебники вУкраине - в Минобразования рассказали о проекте (Фото: mon.gov.ua)