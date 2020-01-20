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Учителя русскоязычных школ пройдут подготовку для преподавания на украинском языке

Новости » Политика     20.01.2020 - 10:18
Учителя русскоязычных школ пройдут подготовку для преподавания на украинском языке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также будет определенный адаптационный период для учащихся

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, будет определенный адаптационный период для учащихся, а по результатам первого года можно посмотреть, как это происходит, и, возможно, откорректировать учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - подчеркнула она.

Новосад уточнила, что родной язык и литература будет преподаваться на русском.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке", - сообщила она.

Напомним, министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Что касается школ, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, то они должны перейти на украинский язык с сентября 2023 года.

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