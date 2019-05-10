Это было отвратительно: звезда "Игры престолов" сделала признание

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк, рассказала на какие жертвы ей пришлось пойти ради съемок в шоу.

Софи Тернер призналась, что ради того, чтобы выглядеть естественно в кадре, ей почти на два года пришлось сократить использование шампуня и других средств для волос. В фильме Санса Старк должна была выглядеть растрепанной и ее волосы должны были иметь немытый вид. Из сальных локонов стилисты сооружали замысловатые прически и косы.

"В пятом сезоне меня попросили перестать мыть голову, и это было действительно отвратительно. Позже я начала носить парик и смогла делать с волосами, что захочу. Но да, пару лет я жила с ужасно жирными волосами", - рассказала Софи Тернер.

Софи Тернер призналась, на какие жертвы пошла ради сериала "Игра престолов" (Коллаж РБК-Украина)

В одном из интервью она призналась, что кроме этого, у нее были проблемы с волосами из-за того, что Санса Старк долгое время была рыжеволосой, а Софи Тернер – блондинка и актрисе в течении нескольких лет пришлось постоянно перекрашиваться в рыжий цвет, что привело к тому, что волосы стали поврежденные и ломкие.

"Голова чесалась ужасно, со временем волосы просто начали выпадать", - призналась актриса.

После того, как ей сделали парик для съемок, Софи Тернер вернулась к своему прежнему цвету волос и бросила много сил на то, чтобы привести свою шевелюру в порядок. Вытравить яркий рыжий цвет оказалось непросто и ей пришлось неоднократно высветлять волосы.

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