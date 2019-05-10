Це було огидно: зірка "Гра престолів" зробила зізнання

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка виконала роль Санси Старк, розповіла на які жертви їй довелося піти заради зйомок у шоу.

Софі Тернер зізналася, що заради того, щоб виглядати природно в кадрі, їй майже на два роки довелося скоротити використання шампуню та інших засобів для волосся. У фільмі Санса Старк повинна була виглядати розпатланою і її волосся повинні були мати немитий вигляд. З сальних локонів стилісти споруджували хитромудрі зачіски і коси.

"У п'ятому сезоні мене попросили перестати мити голову, і це було дійсно огидно. Пізніше я почала носити перуку і змогла робити з волоссям, що захочу. Але так, пару років я жила з жахливо жирним волоссям", - розповіла Софі Тернер.

Софі Тернер зізналася, на які жертви пішла заради серіалу "Гра престолів" (Колаж РБК-Україна)

В одному з інтерв'ю вона зізналася, що крім цього, у неї були проблеми з волоссям через те, що Санса Старк довгий час була рудоволосою, а Софі Тернер – блондинка і актрисі протягом кількох років довелося постійно перефарбовуватися в рудий колір, що призвело до того, що волосся стало пошкоджені і ламке.

"Голова свербіла жахливо, з часом волосся просто почало випадати", - зізналася актриса.

Після того, як їй зробили перуку для зйомок, Софі Тернер повернулася до свого колишнього кольору волосся і кинула багато сил на те, щоб привести свою шевелюру в порядок. Витравити яскравий рудий колір виявилося непросто і їй довелося неодноразово висвітлювати волосся.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що зірка "Гри престолів" розповіла секрет однієї з сцен.

А також розповідали про те, що зірка "Гри престолів" зробила зізнання про самогубство.