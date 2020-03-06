Это острая тема: победители Нацотбора на Евровидение 2020 ответили хейтерам

GO_A победила на Нацотборе на Евровидение 2020 и теперь группа будет представлять Украину на международном конкурсе. Музыканты активно готовятся к выступлению в Роттердаме в Нидерландах в мае, на котором представят свой хит "Соловей" в новой обработке.

Артисты рассказали, что финальная версия конкурсной песни уже доработана, и в композицию добавили больше ярких красок. Об этом участники коллектива рассказали поклонникам в Instagram.

Также музыканты из электрофолк-группы заявили фанам, что из-за большой занятости вынуждены на время прекратить коммуникацию, но тепло поблагодарили всех "за этот шквал поддержки".

В то же время участники GO_A признали, что не обошлось и без хейтеров.

"Среди крутости вашей поддержки, изредка встречаем отзывы, которые транслируют прямо противоположное настроение. Поэтому, на вопрос относительно нашего отношения и реакций на такие ситуации официально заявляем - не трогает ни капли", - написали музыканты.

Победители Нацотбора констатировали, что Евровидение - это "острая тема".

"Поэтому, избежать чьего-то желания похайпить на этой теме почти нереально. Хейтите, пожалуйста, только название правильно произносите", - добавили артисты.

Музыканты также рассказали об изменениях, которые произошли в жизни всех участников группы после виктории на Национальном отборе.

"Их масса. Но если конкретно, то Катя снова в Киеве; 24 часа в сутках стало критически мало; журналистов видим чаще, чем родных и друзей; нервов и стрессоустойчивости прибавилось; страхов и сомнений отбавилось; желание делать круто и выкладываться на 100% с каждым днем ​​все больше", - говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что букмекеры значительно ухудшили позиции для украинской группы GO_A на Евровидении 2020.

Добавим также, что Евровидение 2020 могут перенести из-за коронавируса, который добрался до Нидерландов и уже забрал жизнь одного человека.