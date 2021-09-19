UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Это очень опасно: почему нельзя наносить на кожу временные тату

Автор: Анна Шиканова

Временные татуировки в последние годы стали особо популярными, особенно у детей. Но такие картинки сильно вредят коже и могут быть опасными.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в Journal of Clinical Medicine.

Как отмечают ученые, временные татуировки могут повредить защитный барьер кожи и нарушить естественное увлажнение покрова. К такому выводу исследовали пришли, проанализировав дерматологические эффекты постоянных татуировок, которые были сделаны иголками с помощью проникновения через кожу и временных татуировок.

"Результаты показали, что кожа, на которую нанесены временные татуировки, имеет ниже температуру, хуже увлажнение рогового слоя (эпидермиса) и общую антиоксидантную способность по сравнению с не татуированными участками кожи", - рассказал доктор Хосе Пабло Серрано.

При нанесении временных татуировок наблюдалась трансэпидермальная потеря воды, что свидетельствует об определенной степени повреждения эпидермального защитного барьера кожи.

Нанесения временных татуировок особо опасно для людей с различными повреждениями кожи, такими как псориаз или атопический дерматит. Не стоит использовать такие татуировки и тем, у кого ранее наблюдались аллергические реакции на коже.

Кроме того, медики считают, что такие татуировки использовать нужно с большой осторожностью всем здоровым людям и стоит проконсультироваться с врачом относительно возможных дерматологических последствий. Также так стоит поступить и тем, кто задумывается о постоянных татуировках, которые наносятся иглой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский предупредил об опасном для ребенка веществе в доме.

А также рассказывали о том, что в украинских магазинах обнаружили 70 тысяч опасных товаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
исследованиеСоветы врача