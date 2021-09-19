Це дуже небезпечно: чому не можна наносити на шкіру тимчасові тату

Як відзначають вчені, тимчасові татуювання можуть пошкодити захисний бар'єр шкіри та порушити природне зволоження покриву. До такого висновку досліджували прийшли, проаналізувавши дерматологічні ефекти постійних татуювань, які були зроблені голками за допомогою проникнення через шкіру і тимчасових татуювань.

"Результати показали, що шкіра, на яку нанесені тимчасові татуювання, має нижче температуру, гірше зволоження рогового шару (епідермісу) і загальну антиоксидантну здатність в порівнянні з не татуйованими ділянками шкіри", - розповів доктор Хосе Пабло Серрано.

При нанесенні тимчасових татуювань спостерігалася трансепідермальна втрата води, що свідчить про певний ступінь пошкодження епідермального захисного бар'єра шкіри.

Нанесення тимчасових татуювань особливо небезпечно для людей з різними ушкодженнями шкіри, такими як псоріаз або атопічний дерматит. Не варто використовувати такі татуювання і тим, у кого раніше спостерігалися алергічні реакції на шкірі.

Крім того, медики вважають, що такі татуювання використовувати потрібно з великою обережністю всім здоровим людям і варто проконсультуватися з лікарем щодо можливих дерматологічних наслідків. Також так варто вчинити й тим, хто замислюється про постійні татуювання, які наносяться голкою.