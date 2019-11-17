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Это огромный миф: Комаровский рассказал про молоко при лактазной недостаточности

STYLERЖизнь    17.11.2019 - 22:41
Это огромный миф: Комаровский рассказал про молоко при лактазной недостаточности
Евгений Комаровский рассказал про лактазную недостаточность (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский дал советы, какое молоко можно пить при патологии пищеварительной системы

Евгений Комаровский развеял распространенное заблуждение о том, что при лактазной недостаточности человеку можно пить вместо коровьего молока козье. Известный педиатр в Instagram подчеркнул, что в такой альтернативе на самом деле нет никакого смысла.

Доктор Комаровский обратил внимание, что при такой патологии пищеварительной системы нет необходимости отказываться от молока в принципе, нужно только использовать или низкосодержащие лактозу продукты (низколактозные смеси), или вообще без нее (растительное молоко, соевое молоко).

Говоря о механизме расщепления молочного сахара - лактозы - с помощью особого фермента лактазы, доктор высшей категории напомнил, что во всех молочных продуктах животных есть сахар.

Это огромный миф: Комаровский рассказал про молоко при лактазной недостаточности

При лактазной недостаточности можно пить растительное или соевое молоко (Иллюстративное фото: www.pexels.com)

"Если сравнить столовую ложку лактозы и сахара, то лактоза примерно в пять раз менее сладкая", - рассказал Комаровский.

Когда лактоза вместе с выпитым молоком попадает в желудок, то она расщепляется с помощью фермента, который называется лактаза.

"После этого усваивается и является прекрасным источником энергии", - отметил он.

Иногда этого фермента в организме человека нет вообще или не хватает - это называется лактазная недостаточность. Такая паталогия означает, что человек не может расщеплять лактозу, которая присутствует в любом молоке животного (коровьем, козьем, кобыльем...)

"Поэтому когда при лактазной недостаточности заменяют коровье молоко на козье, то в этом нет никакого смысла, вы просто дороже заплатите", - сказал Комаровский и добавил, что козье молоко "как правило - это огромный миф... производителей козьего молока".

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Новости Украины здоровьеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
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