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На грани жизни и смерти: Комаровский рассказал о рисках для ребенка (видео)

STYLERПерсоны    16.11.2019 - 08:33
На грани жизни и смерти: Комаровский рассказал о рисках для ребенка (видео)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал важные рекомендации о еде для младенцев

Доктор Комаровский рассказал об одном приспособлении для первого прикорма, котророе начали использовать для младенцев относительно недавно. О нехитром устройстве под названием ниблер педиатр рассказал в своем видеоблоге.

Когда младенец начинает знакомится с новыми продуктами, существует высокая вероятность, что малыш может поперхнутся.

"Это явление встречается миллионы раз на планете Земля, ставя ребенка на грани жизни и смерти", - говорит Комаровский.

Ниблер состоит из ручки и сеточки, куда можно положить кусочек фрукта, овоща или даже мяса. Ребенок может держать его в руке и знакомиться с новыми вкусами.

Главным правилом использования ниблера, по словам педиатра, является то, что его необходимо тщательно промывать от остатков еды.

Кроме того, в ниблер можно класть холодные продукты, которые уменьшат дискомфорт малыша на этапе прорезывания зубов.

Комаровский рассказал о пользе ниблера (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

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