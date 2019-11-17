Це величезний міф: Комаровський розповів про молоко при лактазній недостатності

Євген Комаровський розповів про лактазну недостатність (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський дав поради, яке молоко можна пити при патології травної системи

Євген Комаровський розвіяв поширену помилку про те, що при лактазній недостатності людині можна пити замість коров'ячого молока козяче. Відомий педіатр в Instagram наголосив, що в такій альтернативі насправді немає ніякого сенсу.

Доктор Комаровський звернув увагу, що при такій патології травної системи немає необхідності відмовлятися від молока в принципі, треба тільки використовувати або продукти, що містять мало лактози (низьколактозні суміші), або взагалі без неї (рослинне молоко, соєве молоко).

Говорячи про механізм розщеплення молочного цукру - лактози - за допомогою особливого ферменту лактази, лікар вищої категорії нагадав, що у всіх молочних продуктах тварин є цукор.

При лактазній недостатності можна пити рослинне або соєве молоко (Ілюстративне фото: www.pexels.com)

"Якщо порівняти столову ложку лактози і цукру, то лактоза приблизно в п'ять разів менш солодка", - розповів Комаровський.

Коли лактоза разом із випитим молоком потрапляє в шлунок, то вона розщеплюється за допомогою ферменту, який називається лактаза.

"Після цього засвоюється і є прекрасним джерелом енергії", - зазначив він.

Іноді цього ферменту в організмі людини немає взагалі або не вистачає - це називається лактазна недостатність. Така патологія означає, що людина не може розщеплювати лактозу, яка присутня в будь-якому молоці тварини (коров'ячому, козячому, кобилячому...)

"Тому коли при лактазній недостатності замінюють коров'яче молоко на козяче, то в цьому немає ніякого сенсу, ви просто заплатите дорожче", - сказав Комаровський і додав, що козяче молоко "як правило - це величезний міф... виробників козячого молока".