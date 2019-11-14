ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Это принципиально: Комаровский рассказал о правильной зубной щетке (видео)

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 07:07
Это принципиально: Комаровский рассказал о правильной зубной щетке (видео)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал родителям малышей важный совет

Доктор Комаровский рассказал, когда нужно начинать чистить зубы ребенку, и какой должна быть зубная щетка. Педиатр рассказал в видеоблоге, что о зубной щетке стоит задуматься сразу же после появления первого зуба.

Первой зубной щеткой должна стать насадка на палец со щетинками, которую надевают на палец взрослые и чистят ребенку зубы. Такую процедуру проводят в форме игры.

Но после того, как ребенок научился держать столовые приборы, интересуется зубными щетками взрослых, приходит время первой личной щетки ребенка.

Первая щетка ребенка имеет одну принципиальную особенность. Поскольку ребенок не может контролировать глубину засовывания щетки в рот, она должна иметь специальное ограничительное кольцо.

Комаровский рассказал о первой зубной щетке ребенка (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

Ранее доктор Комаровский рассказал, при каких симптомах ребенка необходимо обязательно лечить в больнице, отказавшись от домашнего лечения.

Никакого насилия: Комаровский указал на ошибки при уходе за ребенком Детский сад становится опасным: Комаровский указал на важный нюанс
Новости Украины Евгений Комаровский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь