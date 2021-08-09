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Названа популярная схема обмана украинцев в магазине: что делать, если вас "нажучили"

Новина українською →
Понедельник 09 августа 2021 21:15
Названа популярная схема обмана украинцев в магазине: что делать, если вас "нажучили" Украинцев продолжают обманывать в магазинах (фото: Alexander Aksakov/Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинцы все чаще становятся жертвами мошенничества в супермаркетах на кассе. Одним из самых популярных методов "развода" покупателей является то, что на кассе стоимость товара оказывается выше, чем заявленная на ценнике в торговом зале.

Именно на этот обман чаще всего жалуются украинцы, рассказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов в эфире программы "Сьогодні Ранок" на канале "Украина 24".

Как нас обманывают продавцы и что делать

Эксперт говорит, что иногда случаются даже такие "уникальные" случаи, когда на весах выдается четкий стикер, а на кассе этот стикер автоматически пересчитывается и дает на 30% большую цену.

И хотя закон встанет на сторону покупателей, если они "попались на крючок", но все равно нужно быть максимально внимательными.

"Если возникла такая ситуация, надо говорить: вот цена публичная, вот ваш чек. Кассира никогда не трогайте в таких случаях, он не вернет разницу. Вызывайте администратора и общайтесь - он вам вернет разницу. Не нравится ему что-то - вызывайте полицию. Вообще вам должны вернуть разницу - в супермаркетах на это есть специальная касса", - советует эксперт.

Самый простой лайфхак - фотографировать ценники, ведь иногда очень трудно вспомнить точную цену.

Читайте также о другие схемы развода в украинских магазинах, из-за которых страдают тысячи покупателей.

Ранее мы писали, как супермаркеты наживаются на украинцах, получая сверхприбыль.

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