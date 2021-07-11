Это нужно знать каждому: как правильно оказывать помощь при утоплении

В жаркие дни жители Украины стараются держаться поближе к воде. И правила безопасности на водоемах снова становятся актуальными, так как с начала лета в стране утонуло уже почти 200 человек и треть из них – дети.
Каких правил нужно придерживаться во время отдыха на водоемах и как правильно оказать помощь при утоплении, рассказали в Центре общественного здоровья.
1. Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить на берег и вызвать медицинскую помощь. Оказать помощь в воде сможет только опытный спасатель.
2. Не пытайтесь вытащить человека из воды, если вам угрожает опасность.
3. Сделайте несколько вдохов потерпевшему, чтобы вытолкнуть воду из его рта. Очистите его ротовую полость от песка и водорослей.
4. Переверните потерпевшего набок, чтобы вода вытекла их верхних дыхательных путей. Детей можно держать за ноги, головой вниз.
5. Если человек не дышит, начинайте делать искусственное дыхание: вдохните воздух и выдохните в рот потерпевшему. Повторяйте эту процедуру с интервалом в 4-5 секунд. Маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздух в рот и нос.
6. Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца: Положите потерпевшего на ровную и твердую поверхность. Положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему. Выпрямите в локтях руки и всем своим весом надавите на нее. Сделайте не менее 30 таких нажиманий, каждое – по 1 секунде. Когда потерпевший придет в себя, согрейте его немедленно – закутайте в одеяло, дайте теплый сладкий чай.
7. Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут быть с опозданием и проявиться не сразу.
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