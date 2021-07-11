Це потрібно знати кожному: як правильно надавати допомогу при утопленні

У спекотні дні жителі України намагаються триматися ближче до води. І правила безпеки на водоймах знову стають актуальними, оскільки з початку літа в країні потонуло вже майже 200 осіб і третина з них – діти.
Яких правил потрібно дотримуватися під час відпочинку на водоймах і як правильно надати допомогу при утопленні, розповіли у Центрі громадського здоров'я.
1. Потерпілого потрібно якомога швидше доставити на берег і викликати медичну допомогу. Надати допомогу у воді зможе тільки досвідчений рятувальник.
2. Не намагайтеся витягнути людину з води, якщо вам загрожує небезпека.
3. Зробіть кілька вдихів потерпілому, щоб виштовхнути воду з його рота. Очистить його ротову порожнину від піску і водоростей.
4. Переверніть потерпілого набік, щоб вода витекла їх верхніх дихальних шляхів. Дітей можна тримати за ноги, головою вниз.
5. Якщо людина не дихає, починайте робити штучне дихання: вдихніть повітря і видихніть в рот потерпілому. Повторюйте цю процедуру з інтервалом в 4-5 секунд. Маленьким дітям штучне дихання роблять, одночасно вдуваючи повітря в рот і ніс.
6. Якщо відсутнє серцебиття, починайте робити непрямий масаж серця: покладіть потерпілого на рівну і тверду поверхню. Покладіть свої долоні (одна на іншу) на груди потерпілому. Випряміть в ліктях руки та всією своєю вагою натисніть на неї. Зробіть не менше 30 таких натискань, кожне - по 1 секунді. Коли потерпілий прийде до тями, зігрійте його негайно - закутайте в ковдру, дайте теплий солодкий чай.
7. Обов'язково дочекайтеся медиків! Ускладнення від утоплення можуть бути із запізненням і проявитися не відразу.
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