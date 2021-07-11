Це потрібно знати кожному: як правильно надавати допомогу при утопленні

Важливі правила для відпочинку біля водойм:

Плавати можна тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, які відповідають вимогам безпеки.

Діти повинні постійно перебувати під наглядом дорослим. Не дозволяйте їм самостійно купатися.

Безпечно можна відпочивати на воді тільки у світлий час доби, плавати тільки в безвітряну погоду, при температурі води від +17 градусів, повітря – від +20 градусів.

Категорично не можна пірнати в місцях, де невідома глибина і стан дна.

Після прийому їжі плавати можна не раніше, ніж через 1,5 - 2 години

Не можна запливати за межі купання в акваторії, огороджену буями.

Не підпливайте до моторних човнів, катерів та інших плавзасобів.

Не залазьте на технічні споруди, попереджувальні знаки та буї.

Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.

Не використовуйте на воді гри з пірнанням, захопленнями або підтопленням.

Не подавайте сигнали тривоги з води заради жарту.

Не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки.

Не використовуйте воду з річок і озер для миття фруктів, овочів і ягід.

Залишайте на пляжах після свого відпочинку порядок.

Як правильно надати допомогу при утопленні

1. Потерпілого потрібно якомога швидше доставити на берег і викликати медичну допомогу. Надати допомогу у воді зможе тільки досвідчений рятувальник.

2. Не намагайтеся витягнути людину з води, якщо вам загрожує небезпека.

3. Зробіть кілька вдихів потерпілому, щоб виштовхнути воду з його рота. Очистить його ротову порожнину від піску і водоростей.

4. Переверніть потерпілого набік, щоб вода витекла їх верхніх дихальних шляхів. Дітей можна тримати за ноги, головою вниз.

5. Якщо людина не дихає, починайте робити штучне дихання: вдихніть повітря і видихніть в рот потерпілому. Повторюйте цю процедуру з інтервалом в 4-5 секунд. Маленьким дітям штучне дихання роблять, одночасно вдуваючи повітря в рот і ніс.

6. Якщо відсутнє серцебиття, починайте робити непрямий масаж серця: покладіть потерпілого на рівну і тверду поверхню. Покладіть свої долоні (одна на іншу) на груди потерпілому. Випряміть в ліктях руки та всією своєю вагою натисніть на неї. Зробіть не менше 30 таких натискань, кожне - по 1 секунді. Коли потерпілий прийде до тями, зігрійте його негайно - закутайте в ковдру, дайте теплий солодкий чай.

7. Обов'язково дочекайтеся медиків! Ускладнення від утоплення можуть бути із запізненням і проявитися не відразу.