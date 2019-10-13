Это очень необычно: Мишина проболталась о деталях 8-го эфира Танцев со звездами

"Танцы со звездами" - легендарное шоу, которое ежегодно собирает возле телеэкранов самых требовательных зрителей. Звездная участница Ксения Мишина раскрыла подробности предстоящего эфира шоу, отметив, что зрителей ожидает настоящий баттл среди оставшихся участников. Об этом украинская актриса написала в своем профиле в Instagram.

По данным артистки, 8-й эфир буде очень отличаться от предыдущих.

"Очень интересный , отличающийся от всех эфир... Исключительно техника, честный бальный баттл (соревнование - ред.) среди пар... Познакомлю Вас с образом, в котором увидели меня режиссеры "Танцев со звездами", - написала Ксения Мишина в своем профиле.

Ксения Мишина раскрыла неожиданные подробности шоу (скриншот: instagram.com/misha.k.ua)

К публикации девушка прикрепила фотографию, сделанную на танцевальной площадке.

Ксения Мишина (скриншот: instagram.com/misha.k.ua)

Кроме того, артистка намекнула на образ, с которым выступит танцевальная пара. Девушка в Instagram-stories опубликовала несколько роликов, на которых показала прическу ее партнера по танцам. Евгений Кот на видео предстал в образе Росомахи, а также попытался запутать поклонников, сделав предположение, что он будет героем мюзикла "Коты".

Евгений Кот (скриншоты: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что Потап с сыном станут ведущими Танцев со звездами 2019.