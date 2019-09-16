Это немужественно: Супрун объяснила, почему мужчины умирают раньше женщин

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун утверждает, что статистика мужской и женской смертности особенно печальна в Украине

Уляна Супрун, экс-глава Минздрава, объяснила, почему женщины живут дольше, чем мужчины. Эксперт опубликовала на своей Facebook-странице несколько важных советов, отметив, что такая ситуация типична почти во всем мире. А в Украине эта разница заметна особенно.

Так, в нашей стране мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. А средняя продолжительность жизни в Украине составляет всего 72 года. К примеру, в странах Европейского Союза, эта разница составляет всего 5,4 года с продолжительностью жизни в среднем 81 год.

При этом, украинских мужчин "убивают" не экология, уровень достатка или недостатки системы здравоохранения, а неправильный образ жизни (курение, алкоголь, нездоровое питание), а также наплевательское отношение к своему здоровью.

Супрун объяснила, почему женщины живут дольше мужчин (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Женщины к 50-ти годам имеют больше хронических болезней (47%), чем мужчины (37%). Но первые чаще обращаются с этой проблемой к врачу, что дает возможность рано выявить проблему. Кроме того женщины тщательнее придерживаются рекомендаций медиков и следят за своим рационом.

Уляна Супрун также отмечает, что мужчины чаще игнорируют базовые правила безопасности, считая что это "немужественно".

"Смертей от несчастных случаев, инфекционных болезней, заболеваний дыхательной и мочеполовой систем и кожи может быть меньше, если мужчины будут пользоваться ремнями безопасности в авто, а не ставить заглушки, делать прививки и регулярно посещать врача", - пишет Супрун.

Экс-чиновница считает, что глобально изменить ситуацию при помощи медицины не получится. Необходимо работать над отношением мужчин к своему здоровью.

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