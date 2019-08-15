Минздрав рассказал, куда обращаться при проблемах с вакцинацией

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Украинцы смогут обратиться в Национальную службу здоровья Украины

В случае возникновения проблем с вакцинацией, следует обратиться в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) по горячей линии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

НСЗУ планирует уведомлять местные департаменты охраны здоровья для решения проблем с вакцинацией.

"Если пациент не получил от своего семейного врача, терапевта или педиатра надлежащей поддержки по вакцинации по календарю прививок, или восполнение тех прививок, которые были пропущены, он может обратиться на горячую линию 1677 и сообщить об этом Национальную службу здоровья Украины", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве утверждают, что государство гарантирует каждому пациенту бесплатную вакцинацию на первичном звене медицины.

Сейчас в Украине есть все вакцины от 10 инфекционных болезней с Календарем прививок. Это вакцины от гепатита В, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Также пациентов просят звонить на горячую линию, если в заведении, к которому они обратились, нет бесплатных прививок, гарантированных государством.

В министерстве предостерегли, что в условиях низкого уровня охвата вакцинацией от дифтерии (69% среди детей, взрослых еще меньше) имеется высокий риск возникновения вспышки заболевания, и призвали делать прививки. Посмотреть список вакцин, которые закупает государство, и проверить остаток вакцин в вашем регионе можно в таблице на сайте Минздрава Украины.

Ранее в Минздраве сообщили, без каких прививок детей не пустят в школу.

Напомним, с начала 2019 года в Украине 56,5 тыс. человек заболели корью.