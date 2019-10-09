Это настоящий феномен: Дмитрий Комаров о самой потрясающей семье в Бразилии

Дмитрий Комаров, телеведущий программы "Мир наизнанку", посетил необычную семью, которую знают во всей Бразилии. В этой семье рождаются настоящие суперчемпионы и суперзвезды футбола.

Живет эта семья в провинциальном городке на северо-востоке Бразилии. У Шитауна и Джуши 13 детей – все сыновья. Как рассказал Комаров, он неоднократно встречал в Бразилии отцов, у которых по 6, 8 и 9 детей. В этой стране многодетные семьи – практически норма. Шитаун и Джуши очень хотели девочку, но каждый раз у них рождались мальчики.

Дмитрий Комаров с самой необычной семьей в Бразилии (Фото: Пресс-служба)

Отец семейства настоящий фанат футбола, поэтому всем своим детям он дал имена в честь известных футболистов. Два старших сына уже совсем взрослые и живут отдельно, а остальные 11 – настоящая футбольная команда, где отец Шитаун – тренер.

"11 пацанов – это и есть футбольная команда. Врачи утверждают, что шанс появления 13 мальчиков подряд очень мал – такая вероятность равна одному к 8 тысячам. Это настоящий феномен. Подобных семей в мире очень мало", - рассказал телеведущий.

Дмитрий Комаров показал, как живет самая известная семья в Бразилии (Фото: Пресс-служба)

В среду, 9 октября, в эфире телеканала "1+1", в 22:45 выйдет новый выпуск программы "Мир наизнанку", в котором Дмитрий Комаров покажет, как сложно живет самая популярная семья в Бразилии и какой сюрприз телеведущий приготовил для этих мальчиков.