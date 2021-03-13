"Это только начало": нардеп дал прогноз насчет роста цен в Украине

По его словам, это обусловлено ситуацией на внешних рынках.

"У нас наблюдается довольно серьезная инфляция по всем видам товаров... Я думаю, что, к сожалению, это только начало... У нас очень резко выросла цена на нефть, зерно, а также выросли цены на некоторые товары, которые мы экспортируем. Например, на железную руду, которую мы экспортируем очень много, выросли в 2,5 раза всего за несколько месяцев. Это сейчас помогает гривне держаться. Но я думаю, что в ближайшие месяцы нас ждет серьезное инфляционное давление - не только в Украине, но и по всему миру", - уверен нардеп.

По его данным, из-за роста стоимости зерна можно ожидать увеличения цен на мясо, молочные продукты, хлеб.

"Растут очень сильно цены на железную руду и зерно, еще быстрее растут на нефть. Это больше указывает на возможное укрепление или стабильность гривны. Проблема в том, что цена на зерно в Украине такая же, как и во всем мире. А зерно - это 80% себестоимости мяса и молока, зерно - это половина себестоимости хлеба. В этом году это будет ощутимо", - предупреждает чиновник.

Заблоцкий также отметил, что при таких обстоятельствах, как сейчас, у гривны есть больше оснований для укрепления.