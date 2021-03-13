"Це тільки початок": нардеп дав прогноз щодо зростання цін в Україні

За його словами, це обумовлено ситуацією на зовнішніх ринках.

"У нас спостерігається досить серйозна інфляція за всіма видами товарів... Я думаю, що, на жаль, це тільки початок... У нас дуже різко зросла ціна на нафту, зерно, а також зросли ціни на деякі товари, які ми експортуємо. Наприклад, на залізну руду, яку ми експортуємо дуже багато, зросли у 2,5 раза всього за кілька місяців. Це зараз допомагає гривні триматися. Але я думаю, що в найближчі місяці нас чекає серйозний інфляційний тиск - не тільки в Україні, але і по всьому світу", - упевнений нардеп.

За його даними, через зростання вартості зерна можна очікувати збільшення цін на м'ясо, молочні продукти, хліб.

"Ростуть дуже сильно ціни на залізну руду і зерно, ще швидше ростуть на нафту. Це більше вказує на можливе зміцнення або стабільність гривні. Проблема в тому, що ціна на зерно в Україні така ж, як і у всьому світі. А зерно - це 80% собівартості м'яса і молока, зерно - це половина собівартості хліба. В цьому році це буде відчутно", - попереджає чиновник.

Заблоцький також зазначив, що при таких обставинах, як зараз, у гривні є більше підстав для зміцнення.