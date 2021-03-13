"Это только начало": нардеп дал прогноз насчет роста цен в Украине

Цены в Украине на товары будут повышаться из-за ожидаемого роста инфляции. При этом гривна к доллару по состоянию на сегодня укрепляется. Сырье и некоторые импортируемые продукты уже сильно поднялись в стоимости. Чего ожидать в ближайшие месяцы от цен рассказал народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

По его словам, это обусловлено ситуацией на внешних рынках.

"У нас наблюдается довольно серьезная инфляция по всем видам товаров... Я думаю, что, к сожалению, это только начало... У нас очень резко выросла цена на нефть, зерно, а также выросли цены на некоторые товары, которые мы экспортируем. Например, на железную руду, которую мы экспортируем очень много, выросли в 2,5 раза всего за несколько месяцев. Это сейчас помогает гривне держаться. Но я думаю, что в ближайшие месяцы нас ждет серьезное инфляционное давление - не только в Украине, но и по всему миру", - уверен нардеп.

По его данным, из-за роста стоимости зерна можно ожидать увеличения цен на мясо, молочные продукты, хлеб.

"Растут очень сильно цены на железную руду и зерно, еще быстрее растут на нефть. Это больше указывает на возможное укрепление или стабильность гривны. Проблема в том, что цена на зерно в Украине такая же, как и во всем мире. А зерно - это 80% себестоимости мяса и молока, зерно - это половина себестоимости хлеба. В этом году это будет ощутимо", - предупреждает чиновник.

Заблоцкий также отметил, что при таких обстоятельствах, как сейчас, у гривны есть больше оснований для укрепления.